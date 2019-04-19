Muratpaşa Belediyespor'un rakibi Aksaray

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı Süper Lig'in 21. Hafta karşılaşmasında Aksaray Gençlik ve Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Bayanlar Hentbol Süper Liginde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı sahasında, Aksaray Gençlik ve spor kulübünü ağırlayacak. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda 20 Nisan Cumartesi saat 15.00 de başlayacak mücadeleyi İstanbul ve İzmir bölgesi hakemleri Fırat Beyde, Melih Çobanoğlu hakem ikilisi yönetecek.