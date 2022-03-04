Muratpaşa Belediyespor'un rakibi İstanbul Büyükşehir

Ligi 20'nci hafta maçında deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde 43 puanla 1'inci sırada bulunan Muratpaşa Belediyespor, ligde bu hafta, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon Sigorta Shop kadınlar voleybol liginde 16 galibiyet 2 mağlubiyet alan Muratpaşa'nın Sultanları İstanbul deplasmanından galip gelerek 22-24 Mart'ta oynanacak play-off karşılaşmalarına lider olarak katılmayı hedefliyor. Karşılaşma, 5 Mart Cumartesi Hidayet Türkoğlu stadyumunda oynanacak.