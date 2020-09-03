Muratpaşa Camii müştemilatı yarın açılıyor

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'nın Osmanlı dönemi eserlerinden 450 yıllık Muratpaşa Camii'nde gerçekleştirdiği müştemilat inşaatı tamamlandı. Abdesthane, bebek bakım odaları, tuvaletler ve imam odasını kapsayan cami müştemilatı, yarın açılacak.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin İl Müftülüğü'yle imzaladığı protokol çerçevesinde yapımına başladığı kentin merkez camisi Muratpaşa Camii'nin abdesthane, bebek bakım odaları, tuvaletler, depo ve imam odasını kapsayan müştemilat inşaatı tamamlandı.

Yapımı Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen müştemilat, 273 metrekarelik kapalı alana sahip. Antalya'nın Osmanlı dönemi eserlerinden olan ve 450 yıllık bir tarihe sahip caminin mimarisiyle uyumlu olan müştemilat, avluda eski tuvalet ve abdesthanelerin bulunduğu alana yapıldı. Müştemilat inşaatının yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğü bölgenin peyzaj düzenlemesini gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, yapımı tamamlanan müştemilatın, yarın, Cuma saat 11.30'da hizmete açılacağını söyledi. Muratpaşa Camii'nin eski tuvaletlerinin çok fazla şikayete konu olduğunu belirten Başkan Uysal, “Muratpaşa'mıza, Antalya'mıza yakışan, kent kimliğiyle uyumlu bir çalışma oldu. Şimdiden, hayırlı olsun” dedi.