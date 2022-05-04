Muratpaşa Çevre Festivali 12-15 Mayıs'ta

Antalya'da Muratpaşa Belediyesinin 3. Muratpaşa Çevre Festivali, “İklim ve Her Şey” sloganıyla 12-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Antalya'da yüzünü doğaya dönen, kalbini çevreye açan Muratpaşa Çevre Festivali başlıyor. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Muratpaşa Çevre Festivali, “İklim ve Her Şey” temasıyla, Dünya İklim Günü'nü de içine alan 12-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Çevre Festivali'nin nihayetinde, doğayla uyum içinde bir yaşamın mümkün olduğunu göstermeyi amaçladığını söyledi. Bu uyum hareketini “ego insandan eko insana geçiş” olarak anlatan Başkan Uysal, “Bu uyum, çevre sorunlarına dikkat çekmeyi, çevre bilincini oluşturma ve geliştirmeyi kapsıyor” dedi. Muratpaşa Belediyesi olarak “+ 0,5 Akdeniz'in Geleceği” ana teması altında çevreyi odağına alan bir dizi etkinliği devam ettirdiklerini aktaran Başkan Uysal, şöyle konuştu: “Bilimsel senaryolarda dünyada sıcaklığı 2030'a kadar 1,5 derece artacak. Artışın bununla sınırlı kalması için acil harekete geçilmesi gerekiyor. Aksi durumda dünyamızda sıcaklık artışının 2 dereceyi bulacağı ve aradaki sadece + 0,5 derecelik farkın, ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz havzasını, dünyanın geri kalanından 8 kat olumsuz etkileyeceği belirtiliyor. Ülkemizde bu durumdan en çok etkilenecek kentlerden biri de kuşkusuz Antalya'mız. Çevre Festivalimizin amaçlarından biri de Akdeniz'in Geleceği ve +0,5 alarmına dikkat çekmek.”

Başkan Uysal, bu yıl festivalin yüzünün ise nesli koruma altında bulunan Akdeniz fokunun olacağını söyledi. Akdeniz foklarının birincil yaşam alanı ıssız ve yapılaşmamış kayalık kıyılar ve temiz bölgeler olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Antalya falezleri deniz dünyasının bu ürkek ve sevimli canlısına ev sahipliği yapmaktadır” dedi.