İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muratpaşa, çocukları rüzgar gülleriyle karşıladı

Muratpaşa Belediyesi, 4 saatliğine sokağa çıkma izni verilen çocukları, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda rüzgar gülleriyle karşıladı.

Muratpaşa Belediyesi, 4 saatliğine sokağa çıkma izni verilen çocukları, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda rüzgar gülleriyle karşıladı.


Korona virüslü mücadelede getirilen kısıtlamalar nedeniyle yaklaşık 2 aydır evlerinde olan çocuklar, kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla birlikte bugün ilk kez sokağa adım attı. Sokağa çıkma izni bulunan 14 yaş ve altı çocuklardan bazıları Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'na geldi. Aileleriyle birlikte gelen çocuklar, patenleri, bisikletleriyle kent meydanını doldurdu. Muratpaşa Belediyesi de hemen yanı başında bulunan meydanda çocukları rengarenk rüzgar gülleriyle karşıladı. Muratpaşa Belediyesi çalışanları, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın küçük hediyesini çocuklara dağıttı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.