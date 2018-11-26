Muratpaşa, ‘Dostluk Kupası'na ev sahipliği yaptı

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Cimnastik Federasyonu yarışma takvimi içinde yer alan ve 118 sporcunun katıldığı Ritmik Cimnastik Küçükler Dostluk Kupası'na ev sahipliği yaptı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu yarışma takvimi içinde yer alan Ritmik Cimnastik Küçükler Dostluk Kupası, 23 - 25 Kasım tarihlerinde Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden 118 sporcunun katıldığı şampiyonda birinciliği Hatice Gökçe Emir ve Nil Eda Arıcan paylaştı. Muratpaşa Belediyespor ise Selin Soyubelli, İlay Temel, Janissa Hancıoğlu ve Ela Öztürk olmak üzere 4 sporcuyla şampiyonaya katıldı.