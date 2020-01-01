Muratpaşa Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi'nin proje çalışmaları tamamlandı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ay yıldızlı formayla Türkiye'yi olimpiyatlarda, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirileceği Muratpaşa Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi'nin proje çalışmalarının tamamlandığını belirterek, “İhale ve sonrasında inşaat çalışmalarına çok kısa bir sürede başlayacağız” dedi.

Muratpaşa'dan başlayarak Türkiye'nin spor anlayışının değiştirmek için tesisleşmeden eğitim programlarına dev adımlar atan Muratpaşa Belediyesi, yeni yılda havalı silahlardan eskirime hentboldan basketbol ve voleybola geleceğin milli sporcularının yetişeceği Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi'nin temelini atıyor. Başkan Uysal, Kızılarık Mahallesi'nde planlanan merkezin plan çalışmalarının her ölçekte tamamlandığını belirten yeni yılın ilk aylarında ihale süreçlerini tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Muratpaşa'da Antalya'nın çocuklarına güvenen, büyük bütçelere değil insan kaynağına yaslanan bir spor anlayışla hareket ettiklerini belirten Başkan Uysal, bu anlayışın bir sonucu olarak geniş kitlelerin spor yaptığı dönemin başladığını söyledi. Spor okulları programını yılda 3 dönem olarak hayata geçirirken tesisleşmede de önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Uysal, “Yenigün, Güzeloba, Ermenek, Memurevleri ve Yüksekalan Mahalleleri'mizde 5 okulumuzun bahçesine spor salonları inşa ettik. Yeşildere ve Yenigöl Mahalleleri'nde çadır spor salonlarını, Konuksever ve Çağlayan'da halı sahalar ve Kızıltoprak Mahallesi'nde de Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi'ni hizmete açtık” diye konuştu. Başkan Uysal, bu dönemde mahallelerde 5 yeni spor salonu yapacakların da sözlerine ekledi.

Bu yatırımlarla birlikte amatör sporculara ve amatör spor kulüplerine maddi desteklerin devam edeceğini kaydeden Başkan Uysal, Kızılarık Mahallesi'nde planlanan merkezin tüm bu çalışmaların çatısını oluşturacağını söyledi. Belediyenin spor okullarıyla mahallesindeki spor salonunda spor hayatına devam eden yetenekli çocukların ve gençlerin Muratpaşa Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi'nde dünya standartlarında bir sporcu haline geleceğini anlatan Başkan Uysal, “O nedenle bu merkez, sadece bir spor kompleksi olmayacak. Burada çocuklarımızı hem başarılı bir sporcu hem başarılı bir öğrenci hem de çevresiyle barışık, çok yönlü bireyler olarak yetişecek” dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Kızılarık Mahallesi'nde bulunacak merkezi, 27 bin metrekare kapalı alana sahip. 3 bin seyirci kapasiteli salonların bulunacağı tesiste yarı olimpik yüzme havuzu, basketbol, voleybol, hentbol gibi salon sporlarının yanı sıra okçuluk, havali silahlar, eskrim, satranç, bilardo gibi sporlarının yapılmasına imkan tanıyacak. Merkezde spor alanlarının yanı sıra ders çalışma salonları ve bilgisayar odaları da yer alacak.