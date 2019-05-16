Muratpaşa Gençlik Festivali başlıyor

Muratpaşa Belediyesi'nin aynı zamanda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenleyeceği Muratpaşa Gençlik Festivali, yarın saat 14.00'de Bayındır Park'ta başlıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılının da kutlanacağı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 3 gün boyunca devam edecek, Muratpaşa Gençlik Festivali'yle başlayacak.

19 Mayıs'ı ulusumuzun talihinin ve tarihinin döndüğü gün olarak niteleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalyalıları 3 gün sürecek gençlik festivaline davet etti.

"İlk adres Bayındır Park"

Yarın başlayacak festivalin ilk durağı Bayındır Park olacak. Saat 14.00'den itibaren gün boyu devam edecek festivalde futbol, yogaya çeşitli sportif organizasyonların yanı sıra teknoloji parkında gençler simülatör, drone, segway gibi son yılların popüler ürünleri deneyimleme şansına sahip olacak. Bununla birlikte canlı langırt, tırmanma duvarı gibi oyun parkurlarını da kurulacağı alanda seramik baskıdan ekolojik hijyen malzemeleri üretimine birbirinden farklı başlıklarda kendin yap atölyeleri de oluşturulacak. Parkta ayrıca gençler, küplerden dev bir Bandırma Vapura yap-bozu yapacak.

"Müzik grupları sahne alacak"

Muratpaşa Belediyesi Gençlik Festivali, 2'nci gün Muratpaşa Kent Meydanı'nda devam edecek. Saat 14'de başlayıp yine gün boyu devam edecek festivalde gençler bu kez dev bir grafiti çalışması gerçekleştirecek. Festivalin genç sahnesinde bu kez piyano dinletisiyle Kırmızı Çizgi Ortaokulu ve ODTÜ Gençlik Parkı öğrencileri ve Antalya Lisesi müzik grupları olacak. Etkinlikler saat 18.00'de Muratpaşa Gençlik Orkestrası ve 20.30'da Şanışer ve Sokrat St. konserleriyle devam edecek.

Festival , 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Muratpaşa Kent Meydanı'ndan Ziya Gökalp Kent Meydanı'na ‘Gençlik İçin Geleceğe Yürüyoruz' yürüyüşüyle sona erecek.

"Başkan Uysal'dan davet"

17 Mayıs Cuma günü başlayıp 19 Mayıs Pazar günü bitecek festivale tüm Antalyalıları davet eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; “19 Mayıs, ulusumuzun ve tarihimizin döndüğü gündür. Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'a çıkarak ulusal bağımsızlık ateşini yaktığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıldönümünü tüm komşularımızla, gençlerimizle birlikte coşkuyla kutlayacağız” dedi.