Muratpaşa halk çamaşırhanelerinden 15 bin kişi faydalandı

Muratpaşa Belediyesi'nin Zeytinköy ve Meltem Mahallelerinde bulunan halk çamaşırhaneleri 5 yılda tam 29 bin 95 kez döndü. 14 bin 407 kişinin yararlandığı halk çamaşırhanelerinin toplumsal ihtiyaçlar üzerinden şekillenen bir çalışma olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Halk çamaşırhaneleri, kullananları dinlediğimizde hayat kurtaran bir çalışma. İşte o yüzden çılgın değil sahici, toplumun ihtiyaçlarına cevap veren projelere ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'nın sosyo-ekonomik imkanları en kısıtlı mahallelerinden Zeytinköy'de bulunan çamaşırhanesi Zeytinköy Destek Eğitim Kurs binasının içinde yer alıyor. Çalışanları da mahalleden olan çamaşırhane, Kızıltoprak, Kızılarık, Gebizli ve Doğuyaka gibi çevre mahallelere de hizmet veriyor. Ev tipi çamaşır makinelerinin bulunduğu halk çamaşırhanesini 5 yıl içinde 8 bin 328 kişi kullanırken, burada tam 18 bin 730 makine çamaşır yıkandı. Muratpaşa Belediyesi'nin bir diğer halk çamaşırhanesi ise çok sayıda üniversitesi öğrencisinin oturduğu ve aynı zamanda Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de yer aldığı Meltem'de yer alıyor. 9 çamaşır makinesi ve 2 de kurutma makinesi yer aldığı çamaşırhanede ütü imkanını da bulunuyor. Aynı zamanda küçük bir kitaplığın da bulunduğu çamaşırhaneyi, üniversite öğrencileri, hasta yakınları ve refakatçıları kullanıyor. Meltem çamaşırhanesini ise 5 yılda 6 bin 79 kişi kullanırken makineler tam 10 bin 365 yıkama yaptı.

"Hayat kurtaran"

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi Halk Çamaşırhanelerinin 2015'te Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yerelleştirilmesinde örnek projeler arasında yer aldığını söyledi. Çalışmanın Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği'nin bu alandaki ‘iyi örnekler'i derlediği kitap içinde yer aldığını belirten Başkan Uysal, “Halk çamaşırhaneleri toplumsal ihtiyaçlar üzerinden şekillenen bir çalışmadır” dedi.

Çalışmanın 17 maddede toplanan BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin sağlıklı bireyler, temiz ve sıhhi koşullar başlığıyla doğrudan ilişkili olduğunu aktaran Uysal, “Bir yanıyla basit ama hayat kurtaran, diğer yanıyla toplumsal eşitsizlerle mücadele eden toplumdan bir çalışma. İşte o yüzden bizim çılgın değil sahici, toplumun ihtiyaçlarına cevap veren projelere ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz” diye konuştu.