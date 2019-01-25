Muratpaşa hat kursuna başlıyor

Muratpaşa Belediyesi'nin Şirinyalı Sanat Atölyesi'nde, Osmanlıdan bugüne uzanan, usta çırak ilişkisiyle gelişen güzel yazı yazma sanatı olan hat kurslarına başlıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin Şirinyalı Mahallesi'nde eski Lara Caddesi'nde falez kıyı bandına açılan 1540 Sokak'ta bulunan eski park alanında ebru, mozaik, resim ve Osmanlıdan günümüze uzanan, usta çırak ilişkisiyle gelişen güzel yazı yazma sanatı olan hat kursu açıyor. Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'yle birlikte düzenlenen ve katılımcı sayısı kontenjanla sınırlı olan kurslara Değirmenönü Kültür Merkezi ve Muratpaşa Belediyesi'nin web sitesi üzerinden kayıt olmak mümkün.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin sanatsal üretim ve hobi kurslarına 5 yıl içinde 5 binin üzerinde ilçe sakinin katıldığını söyledi. Amaçlarının her mahallede bir kurs merkezi açmak olduğunu belirten Başkan Uysal, Şirinyalı Sanat Atölyesi'nin, falez kıyı bandında, atıl durumdaki mevcut yapılarının onarımıyla hayata geçirildiğini belirtti. Başkan Uysal, “Geçen yıl burayı heykel atölyesi olarak kullanmıştık. Bu yıl kapsamını daha da geliştiriyoruz. Ebru, mozaik ve hat gibi geleneksel sanatlarla birlikte resim kursumuzu Antalya'nın en güzel manzarasına sahip bu alanda açıyoruz” diye konuştu.

“Bütçemiz ve aktivitelerimiz artarak devam edecek”

Muratpaşa Belediyesi olarak, hangi yaştan, hangi sosyal statüden olursa olsun ilçe sakinlerinin sanatsal üretimin bir parçası olmalarını çok önemsediklerini belirten Başkan Uysal, “Eğer bir kent kimliğinden söz edeceksek önce sanatı konuşmamız lazım. Moskova metrosunu anlatırken ray uzunluğundan, durak sayısından önce herkes o müzeyi andıran yapısını anlatıyor. İşte sanat ve sanatsal faaliyetler bir kent için bu kadar önemlidir. O yüzden sanata olan ilgimiz, bu alana ayırdığımız bütçemiz ve aktivitelerimiz artarak devam edecek” şeklinde konuştu.