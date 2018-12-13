Muratpaşa ilk yarının son sınavına çıkıyor

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı kendi evinde oynayacağı İzmir Büyükşehir Belediyesi karşılaşmasıyla tamamlayacak.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 9 maçta aldığı 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet ve 12 puanla lig 4'üncüsü olan Muratpaşa Belediyespor, ilk yarıyı kendi evinde oynayacağı maçla kapatıyor. Muratpaşa Belediyespor, Süper Lig'de 8'inci sırada bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Pazar saat 15.00'de Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. İlk yarının son maçı için Muratpaşa'da tüm plan galibiyet üzerine kuruldu. Ligde art arda gelen Kastamonu ve Ardeşen mağlubiyetlerini ardından son iki haftayı galibiyetle kapatan Muratpaşa Belediyespor, İzmir maçını da alarak seriyi üçlemenin hesaplarını yapıyor. Antrenör Birol Ünsal, yaklaşık 1 ay süren Milli Takım arasının ardından lige Aksaray galibiyetle döndüklerini belirterek, “İlk yarının son maçında da galip gelip şampiyonluk yarışı içinde kalmak istiyoruz” dedi.