Muratpaşa, İlk yarıyı galibiyetle kapattı

Muratpaşa’nın Sultanları, Kadınlar Voleybol 1.
Muratpaşa'nın Sultanları, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ilk yarıyı galibiyetle kapattı. Muratpaşa, evinde V.bank'ı 3-0'la geçti.
Hafta sonu Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk set 25-18 Muratpaşa'nın üstünlüğüyle geçildi. İkinci seti 25-21 kazanan Muratpaşa'nın Sultanları, üçüncü seti de 25-19 alarak karşılaşmadan 3-0 ayrıldı. Muratpaşa, V.bank galibiyetiyle ligde puanını 24'e yükselterek liderin 5 puan ardından ilk yarıyı 4. sırada tamamladı. Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ikinci yarı bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Muratpaşa, 24 Aralık Cumartesi evinde Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyesi'yle karşılaşacak.