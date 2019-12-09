Muratpaşa kansere savaş açtı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, her pazartesi ve perşembe mahallelerden kadınların kanser taraması için Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nün Kanser Erken Teşhis Tarama Ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) ulaşımlarını sağlayacakları söyledi.

Muratpaşa Belediyesi'nın yaklaşık 2 yıl önce başlayan kadınlara yönelik kanser tarama programını mahallere genişletiyor. Kadınların Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nün KETEM'lerine erişimini sağlayan Muratpaşa Belediyesi, artık haftada iki gün mahallerden KETEM'lere kadınların ücretsiz ulaşımını sağlayacak. Başkan Uysal, kanser taramasından geçecek ilk grubu Etiler Mahallesi'nden uğurladı. Mahalle Muhtarı Nesrin Kuş'un öncülüğünde bir araya gelen kadınlar sabah saatlerinde muhtarlıkta buluştu. Başkan Uysal burada yaptığı konuşmada, önleyici sağlık hizmetlerinin Türkiye'de çok yetersiz olduğuna dikkat çekti. Uysal, “Daha çok hastalanan insanlarımızı tedavi amaçlı bütçelerimizi kullanıyoruz. Oysa asıl yapmamız gereken insanlarımızın hastalanmasını önlemek” dedi.

Bu noktada beslenme eğitiminin ve sağlık taramalarının çok önemli olduğuna dikkat çeken Uysal, “Ön almak lazım. Çünkü çok yüksek yüzdeyle hastalanıyoruz. Çok kötü besleniyoruz. Spor yapmıyoruz. Kötü alışkanlıklarımız var. Bunları atlatmamız lazım. Bunların önüne geçmemiz lazım” diye konuştu.

Son dönemde en yaygın olan rahatsızlıklardan birinin de kanser olduğunu belirten Uysal, "Muratpaşa Belediyesi olarak, biz, her pazartesi ve perşembe KETEM'e komşularımızı alıp meme ve rahim ağzı kanserleri ile talep etmeleri halinde kalın bağırsak kanseri taramasına götürüyoruz. İki yıl önce kırk yaşın üstündeki 110 bin komşumuza mektup yazdık. ‘Lütfen' dedik ‘Siz bizim için önemlisiniz. Tarama için KETEM'e sizi götürelim. Tek yapmanız gereken bizimle bağlantı kurmak' dedik ve beş bin civarında komşumuz bizimle bağlantı kurdu. Onları taramaya götürdük. Bizim mektubumuzla hareket eden ya da bizimle KETEM'e giden 100 - 150 arasında komşumuza tanı kondu. Başka bir değişle bu komşularımızın hayatını kurtarmasına katkıda bulunuldu" ifadelerini kullandı.

Uysal, tarama çalışmalarının yanı sıra Antalya Tabip Odası'yla beslenme eğitimi gibi çalışmalara da başlayacaklarını da sözlerine ekledi.