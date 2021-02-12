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Muratpaşa, kendi evinde galibiyet peşinde

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig’in 14’üncü hafta maçında Yenimahalle Belediyesi’yle karşılaşacak.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in 14'üncü hafta maçında Yenimahalle Belediyesi'yle karşılaşacak. Hentbol takımı kendi evinde oynayacağı karşılaşma cumartesi saat 15.00'de başlayacak.


Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig'inin 14'üncü hafta maçında Muratpaşa Belediyespor, Yenimahalle Belediyesi'ni misafir edecek. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda, cumartesi saat 15.00'de başlayacak karşılaşmayı Hali Kılıç ve Hamza Sukan hakem ikilisi yönetecek. Muratpaşa'da omzundan geçirdiği ameliyat sonrası sezonu kapatan takımın pivotu Cansu Akalın ve sakatlığı bulunan kaptan Diğdem Hoşgör karşılaşmada forma giyemeyecek. Zorlu karşılaşma öncesi Paşanın Melekleri, 14 puanla ligde 5'inci sırada yer alırken 21 puanlı Yenimahalle karşısında galip gelerek, gelecek yıl Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmek istiyor.

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