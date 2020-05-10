Muratpaşa, kıdemli kent sakinlerini sokakta çiçeklerle karşıladı

Antalya'da, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılması dolayısıyla dışarı çıkıp hava almak isteyen 82 yaşındaki Fatma Kurt'a eşlik etti, Muratpaşa Belediyesi de kentin birçok noktasında uzun bir aranın ardından sokağa çıkan kıdemli kent sakinlerini, çiçeklerle “Hoş geldiniz” diyerek karşıladı ve Anneler Günü'nü kutladı.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgınında normalleşme adımların biri olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarının 4 saatliğine kaldırılması dolayısıyla kıdemli kent sakinlerinin cadde ve sokaklarda çiçeklerle karşıladı.

Annelerin günü kutlandı

Saatin 11.00'i göstermesiyle 65 yaş ve üzeri kıdemli kent sakinleri yürüyüş için Antalya'da sokaklara çıkarken Muratpaşa Belediyesi de kentin simge yapılarından tarihi Üç Kapılar ve Muratpaşa'nın birçok noktasında onları “Hoş geldiniz” diyerek karşıladı. Anneler Günü'nü de unutmayan Muratpaşa Belediyesi, uzun bir aranın ardından sokağın tadını çıkaran anne, anneanne ve babaannelerin çiçeklerle günlerini kutladı.

Diğer yandan Muratpaşa Belediyesi'nin tarihi Üç Kapılar'ın hemen yanında sosyal mesafeli banklarla yeniden düzenlendiği park da ilk misafirlerini ağırladı. Kaleiçi'nin surları boyunca uzanan ağaçların altında, kuş seslerinin hiç eksi olmadığı park, kıdemli kent sakinlerinin mola yeri oldu.

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal da normalleşme adımlarının atıldığı günde, sınırlı da olsa dışarı çıkmak isteyen 82 yaşındaki Fatma Kurt'a eşlik etti. Tekerlekli sandalye ile dışarı çıkabilen Kurt'la, dünyaca ünlü falez sahil bandında yürüyüş yapan Başkan Uysal, Kurt'un Anneler Günü'nü de kutladı. Başkan Uysal, Kurt'un tekerlekli sandalyesini sürerken yürüyüş yapan diğer Muratpaşa sakinleriyle de sosyal mesafe kuralları içinde sohbet etti ve onların da Anneler Günü'nü kutladı.