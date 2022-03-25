Muratpaşa komşu buluşmaları bu hafta Sedir Parkı'nda

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği ‘Yöresel Lezzet Günleri' Komşu Buluşmaları, bu hafta Doğu ve Güneydoğu Anadolu günüyle Sedir Mahallesi'nde gerçekleşecek. Sedir Parkı'nda düzenlenecek etkinlikte Türk halk müziği sanatçısı Cengiz Özkan ve Ali Gündüz sahne alacak.

Muratpaşa'da, Karadeniz Günü'yle başlayan birliğin ve beraberliğin buluşması Yöresel Lezzet Günleri - Komşu Buluşmaları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu günüyle sona eriyor. Diyarbakır'dan Malatya'ya, Şanlıurfa'dan Adıyaman ve Van'a Antalya'ya yaşayan Doğu ve Güneydoğu Anadoluluların büyük buluşması, Sedir Mahallesi'nde bulunan Sedir Parkı'nda gerçekleşecek. Pazar saat 15.00'te başlayacak etkinlikte Türk halk müziği sanatçısı Cengiz Özkan ve Ali Gündüz sahne alacak.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Karadeniz Günü'yle başlayan, Akdeniz ve Ege Günü'yle devam eden komşu buluşmalarının sadece Türkiye'nin değil dünyanın dört bir yanında gelerek Muratpaşa'yı oluşturan herkesin buluşması olduğunu söyledi. Muratpaşa'nın kökleri antik döneme uzanan bir tarih içinde birliğin ve beraberliğin, barışın ve kardeşliğin kentin olduğunu belirten Başkan Uysal, “Muratpaşa'mızda biriz, beraberiz. Ne mutlu bize” dedi. Aynı zamanda çiğ köfte ve ayran aşı ikramının da yapılacağı etkinliğin bir araya gelmek için vesile olduğunu belirten Başkan Uysal, herkesi etkinliğe davet etti.