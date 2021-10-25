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Muratpaşa, ligdeki galibiyet serisini 3'e çıkardı

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1.

Ligi'nde 3'üncü hafta maçında, deplasmanda Sivrihisar'ı 3-2 yendi. Muratpaşa'nın Sultanları, ligde galibiyet serisini 3 maça çıkardı.


İki takım arasında karşılaşma, Eskişehir'de, Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda oynandı. Maçta ilk seti ev sahibi takım, 25-22 kazanırken, 2'nci set 25-13 Muratpaşa'ın galibiyetiyle sonuçlandı. 3'üncü setti de aynı skorla alan Muratpaşa'nın Sultanları, 4'üncü seti 25-21 kaybetti. Son sette, Muratpaşa'nın etkili hücumları karşısında savunmada art arda hatalar yapan Sivrihisar seti 15-12 kaybetti.


Muratpaşa, zorlu Eskişehir deplasmanında 3-2 galip ayrılırken ligde üst üste 3'üncü galibiyetini de aldı. Muratpaşa'nın Sultanları'nda Ayşe Çürük performansıyla takımın dikkat çeken isimi oldu. Muratpaşa Belediyespor, ligde bu hafta, kendi evinde bir diğer Eskişehir temsilcisi Mihalıççık'la karşılaşacak.

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