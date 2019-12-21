Muratpa?a Mahallesi'nde asfalt ?al??malar? s?r?yor

Muratpa?a Belediyesi'nin aral?ks?z s?rd?rd??? cadde ve sokak yenileme ?al??malar?nda y?l, il?eyle ayn? ad? ta??yan Muratpa?a Mahallesi'yle tamamlan?yor. ?arampol, Tongu?, Karacao?lan ve ?atalk?pr? caddeleri aras?nda kalan ve kent i?i trafi?in y?k?n? ?eken mahallede ?al??malar 12 soka?? kaps?yor.

Muratpa?a Belediyesi, 2019'da da ara vermeden devam etti?i cadde ve sokak yenileme ?al??malar?yla il?enin y?zde 84'?n? s?f?r asfaltla kaplad?. Ba?ta do?algaz olmak ?zere di?er altyap? ?al??malar? tamamlanm?? noktalarda ?yama' tipi ??z?mleri rafa kald?ran Muratpa?a Belediyesi, cadde ve sokaklarda eski asfalt? tamamen s?kerken sokaklar? s?f?r asfaltla kapl?yor.

?al??malar bu y?l i?inde Etiler, K?z?lar?k, Konuksever, Cumhuriyet, ?a?layan, Dutlubah?e, ?irinyal? mahallerinde yo?unla??rken Fen ??leri M?d?rl??? ekipleri y?l? ayn? zamanda il?eye ad?n? veren Muratpa?a Mahallesi'nde tamamlayacak.

Adnan Menderes Bulvar?'n?n kuzeyinde yer alan ?arampol, Tongu? ve Karacao?lan caddeleri aras?nda kalan mahallede devam eden ?al??malar 12 soka?? kaps?yor. Kent i?i trafi?in ?nemli bir y?k?n? ?eken Ha?im ??can K?lt?r Merkezi'nin de yer ald??? mahallede ?al??malar tamamland???nda mahallede toplam 2 bin 391 metrelik yol yenilenmi? olacak.