Muratpaşa, mekanik süpürgelerle temizlenecek

Çalı veya plastik süpürgelerle yapılan sokak temizliği, Muratpaşa'da artık mekanik süpürgelerle yapılacak. Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede sokak temizliğini; temizlik sırasında toz çıkarmayan, kağıt, yaprak, küçük çivi, vida, izmarit ve benzeri çöpleri de haznesinde toplayabilen mekanik süpürücülerle yapacak.

Enerji kaynağı kullanmadan, sadece itme gücü ile çalışan mekanik süpürücüler; 2 yan fırçası ile süpürme işlemini çalı süpürgesiyle yapılan işten 5 kat hızlı yapabiliyor. Mekanik süpürücünün iç kısmında toz filtreleri bulunuyor. 45 litrelik haznesinde çöpleri depolayabilen mekanik süpürücüler, zemini uygun olan sokaklarda kullanılacak.

İlk etapta zeminin uygun olduğu sokaklarda temizlik, 28 adet mekanik süpürge ile yapılacak. Mekanik süpürgeler ilk olarak; Meydankavağı, Kızıltoprak, Yeşilbahçe, Dutlubahçe, Etiler, Cumhuriyet, Altındağ, Meltem, Bayındır, Yıldız, Varlık, Çağlayan, Güzeloba, Fener, Şirinyalı, Konuksever ve Kızılarık Mahalleleri ile Falez bandında kullanılacak.