Muratpaşa personeli amatör denizcilik eğitimi aldı

Muratpaşa Belediyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ‘Bir Milyon Amatör Denizci Projesi' kapsamında çalışanlarına yönelik amatör denizcilik eğitimi düzenlendi.

Antalya'da denizcilik kültürünün gelişmesi için başta amatör balıkçılar olmak üzere destek ve projelerini sürdüren Muratpaşa Belediyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ‘Bir Milyon Amatör Denizci Projesi' kapsamında personeline yönelik amatör denizcilik eğitimi düzenledi. Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleşen eğitimlere yaklaşık 200 personel katıldı. Tekne kısımları ve yönleri, gemi manevrası, pusula, seyir ve denizcilik terimlerinin anlatıldığı eğitimin ardından gerçekleşen sınavda başarılı olanlar Amatör Denizcilik Belgesi almaya hak kazandı. Amatör Denizcilik Belgesi, 2.5 metreden 24 metreye kadar özel tekne kullanabilme hakkı sağlıyor.