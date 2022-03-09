Muratpaşa Play-offlara şampiyon gidiyor

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Sultanlar Ligi'ne çıkacak 2 takımın belli olacağı play-offlara şampiyon gidiyor. Dün, kendi evinde Göztepe'yle karşılaşan Muratpaşa'nın Sultanları karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak ligde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Muratpaşa'nın Sultanları, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 21'inci hafta maçında kendi evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Play-offlar öncesi kendi evinde son kez seyircisinin karşısına çıkan Muratpaşa, ilk 2 seti 25-16'lık skorlarla aldı. 3'üncü seti 28-30 konuk takım alırken 4'üncü setten Muratpaşa'nın Sultanları 25-19 galip ayrıldı ve karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, böylece ligde bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Muratpaşa'nın Sultanlarını sosyal medya hesabından kutladı. Başkan Uysal, “Muratpaşa'nın Sultanlarına, Sultanlar Ligi'ne yükselme maçlarında başarılar diliyoruz. Bizlere onur ve gurur veren mücadelelerini play-off maçlarında da göstereceklerine inancımız tam” dedi.

Cumartesi deplasmanda oynayacağı Edremit Belediyesi Altınoluk maçıyla lig maratonunu tamamlayacak olan Muratpaşa, yarı final play-off müsabakalarını 22-24 Mart'ta Bursa'da oynayacak. Sultanlar Ligi'ne çıkacak takımın belli olacağı finaller ise 1-3 Nisan'da yine Bursa'da olacak.

“Şampiyonluk hikayesi”

Muratpaşa Belediyespor, Çan Gençlik Kale Spor Kulübü'nün yarışma haklarını devralarak bu sezon Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nden mücadelesine başladı. ‘Sultanlar Ligi' iddiasıyla Emin Eyüp İmen antrenörlüğünde lige hazırlanan Muratpaşa'nın Sultanları, kayıpsız atlattığı ilk 5 haftanın ardından antrenör değişikliğine gitmek zorunda kaldı. İmen'le yollarını ayıran Muratpaşa, yardımcı antrenör Ali Kamberoğlu'nu takımın başına görevlendirdi.

Muratpaşa, Genesis Collazo, Miroslava Kijakova gibi yıldızlarla henüz sezon başlamadan yollarını ayırmak durumunda kalırken ligin 4'üncü haftasının takıma Katerina Zhidkova'yı dahil etti. İlk yarıyı lider tamamlayan Muratpaşa'nın Sultanları, devre arasında Gizem Çerağ Düzeltir ve Aybüke Yazıcı'yla takıma takviye yaptı. Lig maratonu boyunca sadece deplasmanda Karşıyaka ve Fenerbahçe Terrazzo'ya kaybeden Muratpaşa'nın Sultanları kendi evinde hiç yenilmedi.