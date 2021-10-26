Muratpaşa Rus Film Günleri sona erdi

Türkiye'de Muratpaşa Belediyesi'nin destekleriyle ilk kez düzenlenen Rus Film Günleri, sona erdi. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin kapanış prömiyerine katılan Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Şehrimiz renklendi, sanatla doldu” dedi.

Antalya, Muratpaşa Belediyesi ve Rusya Dostluk ve Kültür Derneği işbirliğinde Türkiye'de ilk kez düzenlenen Rus Film Günleri'ne ev sahipliği yaptı. 18 - 24 Ekim tarihleri arasında Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlen etkinlikte 6 Rus filmi Türkiye prömiyeri yaptı. Filmler, Türkçe altyazılı olarak sinemaseverlerle buluştu.

İzleyiciyi Rus sinema kültürüyle tanıştırmayı amaçlayan Rus Film Günleri'nde gösterimler ücretsiz gerçekleştirilirken Karşılaşmalar, Yak Güneş Gibi Yak, Kızıl Hayalet, Vesuri, Sınırda ve Küçük Savaşçı gibi bu yılın öne çıkan yapımlar gösterildi. Rusya'nın onur ödülü sanatçıları Marina Yakovleva, Natalia Bondarchuk, Elena Valyushkina, Alexander Tyutryumov ile aktörler Irina Shvedova, Evgeny Banifatov, Dmitry Tikhonov, Maksim Kolosov ve yönetmenler Sergey Novozhilov, Andrey Bogatyrev etkinliğe katılanlar arasında yer aldı.

Rus Film Günleri'nin kapanış prömiyerine katılan Başkan Uysal, gösterimin ardından yaptığı konuşmada, “Şehrimiz renklendi, sanatla doldu” dedi. “Muratpaşa'da yaşamaktan mutluyum” diyenlerini oranının yüzde 87 olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “O mutluluğumuz bütün dünyaya yayılsın. Bütün dünya Muratpaşa gibi olsun. Hepimiz, hepiniz sayesinde” diye konuştu.