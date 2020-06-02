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Muratpaşa, ‘Sıfır Atık Belgesi'ni alan Antalya'daki ilk belediye oldu

Muratpaşa Belediyesi, ‘sıfır atık yönetim sistemi’ni kurarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen ‘Sıfır Atık Belgesi’ni alan Antalya’daki ilk belediye oldu.

Muratpaşa Belediyesi, ‘sıfır atık yönetim sistemi'ni kurarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen ‘Sıfır Atık Belgesi'ni alan Antalya'daki ilk belediye oldu.


Muratpaşa Belediyesi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Antalya'da ‘Sıfır Atık Belgesi' alan ilk belediye oldu. Nisan ayında 4'üncü yılının geride bırakan Çevreci Komşu Kart'la, ilçe genelinde nitelikli evsel atıkların, elektrikli ve elektronik atıklarla birlikte bitkisel atık yağların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayan Muratpaşa Belediyesi, kurumsal olarak aldığı belge için tüm hizmet birimlerinde masa altı atık kovalarını kaldırdı. Atık kovaları yerine üçerli set olarak 144 sıfır atık ekipmanları teknik personellerce, hizmet birimlerinde, uygun görülen yerlere yerleştirildi. Belediye çalışanları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkili personelince verilen eğitimlere katıldı, her müdürlükte sıfır atık sorumluları belirlendi.

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