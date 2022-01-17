Muratpaşa Sinema Günleri ‘Suna' ile başladı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nce gerçekleştirilen Sinema Günleri, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde, Türkan Şoray'ın rol aldığı son film ‘Suna'nın gösterimiyle başladı.

Geçen yıl ‘1 Film 1 Konuk' etkinliğiyle Nar, Eylül Fırtınası, Sır Çocuklar, Gurbet Kuşları, Sis ve Gece gibi ödüllü filmleri Antalyalı sinemaseverlerle buluşturan Muratpaşa Belediyesi, yeni yılda Muratpaşa Sinema Günleri serisine başladı.

Pandemi nedeniyle gösterim imkanı bulamayan Türk sinemasının son dönem filmlerini ücretsiz olarak sinemaseverle buluşturmayı hedefleyen Muratpaşa Belediyesi, ilk olarak Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ‘En iyi kadın oyuncu' ödülünün ilk sahibi Türkan Şoray'ın rol aldığı son film ‘Suna'nın gösterimini yaptı.

Sanatçıyla aynı adı taşıyan kültür merkezinde gerçekleşen gösterimin ardından Tuncer Çetinkaya moderatörlüğünde filmin senaristi ve yönetmeni Engin Ayça, ve oyuncu Gülsen Tuncer'in katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi. Ayça, Türkan Şoray'la film yapmanın herkesin düşlerinde olduğunu söylerken oyuncu Tuncer ise Türkiye'nin yaşadığı askeri darbelerin birçok insanının hayatını heder ettiğini belirtti ve “Bunun sorgulanması gerekiyordu. Bu film onun hikayesi. Bu bir görevdi yapılmalıydı” dedi. Söyleşinin ardından Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, günün anısına Ayça ve Tuncer'e teşekkür çiçeği takdim etti.

Muratpaşa Belediyesi'nin 15 günde bir gerçekleştireceği Sinema Günleri'nde, geçen yıl ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödülle dönen Çatlak, Gölgeler İçinde ve Okul Tıraşı gibi filmlerle devam edecek.