İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muratpaşa Sosyal Yardım Merkezi'nde kıyafet yardımı

Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi’nde, temizlenen, ütülenen binlerce kıyafet, bayrama hazırlanan ihtiyaç sahibi vatandaşları bekliyor.

Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi'nde, temizlenen, ütülenen binlerce kıyafet, bayrama hazırlanan ihtiyaç sahibi vatandaşları bekliyor. Vatandaşlar, Meydankavağı Mahallesi Değirmenönü Caddesi'ndeki Sosyal Yardım Merkezi'nden diledikleri kıyafetleri alabilecek.


Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sosyal Yardım Merkezi'nde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar tamamlandı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar; Meydankavağı Mahallesi Değirmenönü Caddesi'nde hizmet veren Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi'nde diledikleri kıyafetleri alabilecek.


Meydankavağı Mahallesi'nde hizmet veren Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi'nde; temizlenen, ütülenen binlerce kıyafet, bayrama hazırlanan ihtiyaç sahibi vatandaşları bekliyor. Sosyal Yardım Merkezi'nde; ayakkabıdan tişörte kadar her çeşit kıyafet bulunduğu bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.