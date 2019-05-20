Muratpaşa squash turnuvası sona erdi

MuratpaşaBelediyespor'un 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla geleneksel olarak düzenlendiği squash turnuvasında 80 sporcu mücadele etti.

Muratpaşa Belediyespor'un, belediyenin desteğiyle 4 yıldır gerçekleştirdiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı squash turnuvası hafta sonu Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda gerçekleşti. Turnuvaya, İstanbul, İzmir ve Ankara'dan yetişkin ve çocuk 80 sporcu katıldı. 13 ayrı kategoride mücadelelerin verildiği turnuvada Muratpaşa Belediyesyor, 13 yaş erkekler, 19 yaş kadınlar ve erkekler kategorilerinde birinci oldu.

Antrenörlerin de mücadele ettiği turnuvada Muratpaşa Belediyespor antrenörü Reyhan Akkaya, öğrencisi İpeksu Dolma ile büyük kadınlar kategorisi yarı final maçında karşı karşıya geldi. İpeksu Dolma hocasını 3-0 yenerken finalde Kalahan Spor Kulübü sporcusu Damla Yılmaz'a kaybederek turnuvayı 2'nci tamamladı. Muratpaşa Belediyespor Başkanı ve kulüp sporcusu Murat Şimşek'in de mücadele ettiği büyük erkekler A kategorisinde finalde Kalahan Spor Kulübü antrenörü ve kulüp başkanı Burhan Atasoy Ankara'dan Emrah Kahraman karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan ise Atasoy oldu.

Şampiyon sporculara madalyaları Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katıldığı törenle verildi. Başkan Uysal, bu yıl 4'üncüsü gerçekleşen turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür etti.