Muratpaşa, Sultanlar Ligi'ne göz kırpıyor

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, son haftaların formda ekibi Generali Sigorta Sakarya Voleybol'u 3-1'lik setlerle geçerek Sultanlar Ligi'ne çıkacak iki takımın belli olacağı play-offlarda mücadele etmeyi büyük oranda garantiledi.

Muratpaşa Belediyespor, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 19'unücu hafta maçında Generali Sigorta Sakarya Voleybol'la karşı karşıya geldi. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz birlikte izledi.

Son haftaların formda takımı Generali Sigorta Sakarya Voleybol, maça iyi başlayan taraf oldu. İlk set 15-25 konuk takımın üstünlüğüyle geçilirken ikinci seti Antalya temsilcisi 25-23 kazandı. Üçüncü seti, 25-19 alarak maçta durumu 2-1'e getiren Muratpaşa'nın Sultanları, dördüncü seti de 26-24 kazanarak sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Başkan Uysal, maçın ardından sahaya inerek oyuncuları ve teknik ekibi kutladı.

“Rakip ayırmıyoruz”

Başantrenör Ali Kamberoğlu, takım olarak iyi bir maç çıkardıklarını söyledi. Kamberoğlu, “Bizim için güzel bir maç oldu. Kendi evimizde hiç kaybetmedik, kaybetmek de istemiyoruz. Generali Sigorta Sakarya Voleybol için bu maç play-offlara gidebilmek açısından çok önemli bir maçtı. Ama biz rakip ayırt etmeden işimizi doğru yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Hedef Sultanlar Ligi”

Bu galibiyetin ardından 43 puanla ligde lider konumda bulunduklarını ve plaf-offlarda mücadele etmeyi büyük oranda garantilediklerini dile getiren Kamberoğlu, “Yarı final play-off müsabakaları 22-24 Mart'ta, finaller ise 1-3 Nisan'da Bursa'da oynanacak. Önümüzdeki 3 maçı da kazanıp play-offlara odaklanacağız” dedi.

“Kalbim ülkemle”

Takımın önemli isimlerinden Katerina Zhidkova ise eksik olmalarına rağmen takım olarak iyi oynadıklarını söyledi. İlk sette problem yaşadıklarını ama takım olarak bunu aştıklarını belirten Zhidkova, “İyi Oynadığımız için mutluyum” dedi. Ukrayna uyruklu Azeri oyuncu, ülkesinde yaşanan savaşa ilişkin de “Tüm kalbimim ülkemle beraber” dedi.