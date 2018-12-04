Muratpaşa toplu açılış töreni ertelendi

Muratpaşa Belediyesi'nin, Kızılarık Mahallesi Hakim Rauf Bey Parkı'ndan gerçekleştireceği 12 bin 210 metrekare genişliğindeki 7 parkın yarın gerçekleştireceği toplu açılış töreni kötü hava şartları nedeniyle 12 Aralık Çarşamba gününe ertelendi.

Muratpaşa Belediyesi Kızıltoprak, Kızılarık, Muratpaşa, Güvenlik, Meltem ve Güzeloba Mahalleleri'nde yapımının tamamladığı 7 park için yarın (5 Aralık Çarşamba) gerçekleştireceği toplu açılış kötü hava şartları nedeniyle ertelendi. Tören, 12 Aralık Çarşamba günün Kızılarık Mahallesi Köroğlu Bulvarı üzerinde bulunan Hakim Rauf Bey Parkı'ndan gerçekleştirilecek.

Muratapaşa Belediyesi, gelecek hafta düzenlenecek törenle 12 bin 210 metrekare genişliğindeki 7 park hizmete alacak. Toplu açılış töreninin gerçekleştirileceği ve içinde çocuk oyun grubunun da yer aldığı Hakim Rauf Bey Parkı, 2 bin 500 metrekare genişliğe sahip. Açılışı gerçekleştirilecek Kızıltoprak Mahallesi 997 Sokak üzerinde bulunan park ise 730 metrekare genişliğinde. Muratpaşa Mahallesi'nin 13'üncü parkı olarak hizmete açılacak 599 Sokak üzerinde bulunan parkın genişliği ise 550 metrekare. Törende 3 bin 500 metrekare genişliğiyle Güvenlik Mahallesi'nin en büyük park alanın da hizmete açılacak. 279 - 280 sokaklar arasında bulunan park, mahallenin 10'uncu parkı olacak. Meltem Mahallesi'nde eski balık pazarının yan tarafında bulunan 1800 metrekare genişliğe sahip, çocuk oyun grubu ve fitness alanını bulunan park da törenle açılacak. Muratpaşa Belediyesi'nin toplu açılış töreninde Güzeloba Mahallesi'nden ise 2 park hizmete açılacak. Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde 1200 metrekare ve eski OFO Otel yanında 2 bin 130 metrekare genişliğe sahip 2 park alanı da açılacak.