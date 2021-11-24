Muratpaşa, üniversite gençliğinin yanında

Bu eğitim yılında 629 üniversite öğrencisine biner lira eğitim desteği verilecek. Destekler şubat ayında tek seferde yatırılacak.

Antalya'da, üniversite öğrencileri için ikinci yurdunu Meydankavağı Mahallesi'nde ekim ayında açan Muratpaşa Belediyesi, her yıl üniversite öğrencilerine sağladığı eğitim desteği için çalışmalarını tamamladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bu eğitim öğretim yılında sağladığı desteklerden yararlanan öğrenci sayısını, geçmiş yıllara oranla yarı yarıya arttırdı.

Muratpaşa Belediyesi, 2018'de 380 üniversite öğrencisine eğitim desteği sağlarken 2019'de 396 genç bu destekten yararlandı. 2020'de ise 385 gence eğitim desteği verildi. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ise 629 üniversite öğrencisine maddi destek sağlanacak. Her öğrenciye biner lira, şubat ayında tek seferde yatırılacak.