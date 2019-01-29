Muratpaşa yaraları sarıyor

Antalya'da etkili fırtına, hortum ve yağışta hasar gören Erenkuş Falez Plajı başta olmak üzere Güzeloba'da zarar gören sera alanlarında incelemelerde bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye imkanları doğrultusunda tüm yararları sarmaya devam ettiklerini kaydetti.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya'da 1 hafta içinde etkili olan fırtına, hortum ve sağanak yağış dolayıyla yaşanan maddi hasara ilişkin tespit çalışmalarına devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Güzeloba Mahallesi'nde zarar gören sera alanlarında incelemelerde bulunan Başkan Uysal, günün ilk saatleriyle birlikte Muratpaşa Belediyesi'nin falez kıyı bandında bulunan Mavi Bayraklı plajı Erenkuş'ta incelemelerde bulundu.

Başkan Uysal, ön hasar tespit çalışmalarına göre Muratpaşa'da 3'ü ağır 81 az hasarlı binanın bulunduğunu söyledi. Kent merkezinde ise 350 dönüm sera ve bahçenin zarar gördüğünü kaydeden Başkan Uysal, belediye ekiplerin özellikle seraların onarım çalışmalarında çiftçilere yardımcı olduğunu söyledi. Başkan Uysal, falez plajlarının da kötü hava koşullarında zarar gördüğünü belirterek, “Muratpaşa Belediyesi olarak imkanlar doğrultusunda ilçede tüm yaraları sarıyor, sarmaya da devam edecek” dedi.