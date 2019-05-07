Muratpaşa, yaşlılar için konutları inceledi

Muratpaşa Belediyesi, ‘İnsani Kentler Projesi' kapsamında ilçede 60 yaş ve üstü insanların ikamet ettiği 400 konutun kaliteli bir yaşlılık için fiziksel yeterliliklerini inceledi. Kasım 2018'de başlayan araştırmanın sonuçları, Haziran ayında ilan edilecek.

Muratpaşa Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve İsveç Lund Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne bağlı Raoul Wallenberg Enstitüsü (RWI) tarafından yürütülen İnsani Kentler Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'dan Maltepe ve Ankara'dan Çankaya belediyelerinin de yer aldığı proje kapsamında Muratpaşa Belediyesi, ‘Yaşlı Dostu Kent' ana başlığında çalışıyor. Muratpaşa Belediyesi, çalışma takvimi kapsamında ilçede 60 yaş ve üstü yaşlı nüfusun yaşadığı 400 konutun fiziksel yeterliliklerini inceledi.

Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Özgür Arun başkanlığında yürütülen çalışma kapsamında, evlerin kaliteli bir yaşlılığa ne derece uygun olduğu araştırıldı, ev kazalarından korunmak gibi başlıklarda evlerin eksiklikleri saptandı. Muratpaşa'da 400 haneyi kapsayan çalışmanın sonuçları haziran ayında açıklanacak.

Muratpaşa Belediyesi, bununla birlikte başta Yaşlı Evlerinde görevli personel olmak üzere Muratpaşa sakinleriyle birebir iletişim içinde olan çalışanlarına yönelik demans farkındalık eğitimlerine de başladı. Eğitimler, toplumsal cinsiyet, demansı fark etmek, belediye hizmetlerinde demans anlayışının önemi, demans dostu toplum gibi başlıklarda olmak üzere 6 modül halinde veriliyor. Personele yönelik eğitimler 3 ay boyunca devam edecek.