Muratpaşa'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te Muratpaşa Belediyesi'nde hayat durdu

Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82'nci yılında, Muratpaşa'da sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anılıyor. Hizmet binasından Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'na inen Muratpaşa Belediyesi çalışanları saat 09.05'te, sirenlerin ve kornaların çalmasıyla saygı duruşuna geçti. Duygusal anların yaşandığı törende, belediye çalışanlarının gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Sarı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk koyduğu törene, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal ve vatandaşlar da katıldı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı.