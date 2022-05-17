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Muratpaşa'da 19 Mayıs hazırlıkları

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda yüzlerle kişinin katılacağı sabah spor ve ardından gençlerin potanın en iyisi olmak için mücadele edeceği All Star Basketbol Şenliği’yle devam edecek.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda yüzlerle kişinin katılacağı sabah spor ve ardından gençlerin potanın en iyisi olmak için mücadele edeceği All Star Basketbol Şenliği'yle devam edecek.


Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenecek etkinliklerle kutlayacak. Kutlamalar, 09.45'te Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayacak.


Törenin ardından Sağlıklı Muratpaşa Hareketi çerçevesinde yüzlerce kişi, kent meydanında, belediyesinin spor eğitmenleriyle sabah sporu yapacak. Saat 16.00'da ‘All Star Basketbol Şenliği' başlayacak. 16 - 21 yaş arası gençler, 3 kişilik takımlarıyla sürpriz hediyelerin verileceği turnuvada mücadele edecek. Şenlikte turnuvanın yanı sıra smaç, 3'lük ve yetenek yarışması da gerçekleştirilecek. Model araç ve izcilik faaliyetleri tanıtımına da sahne olacak Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda kutlamalar, akşam saatlerinde DJ performanslarıyla devam edecek.

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