Muratpaşa'da 20 bin kilogram buğday hasat edilecek

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin kentin en kalabalık mahallerinden Güzeloba'da başladığı buğday üretiminden 20 bin 250 kilogram ürün almayı hedefliyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal, geçen yıl mısır ekimiyle başladığı tarımsal üretim çalışmalarında amaçlarının şehirleşmesini tamamlamış yerlerde dahi üretimin mümkün olduğunu göstermek olduğunu söyledi.

Muratpaşa Belediyesi, geçen yıl nisan ayında korona virüs salgınının neden olabileceği gıda sıkıntısına dikkat çekmek ve tarımsal üretimde devamlılığını sağlanmasının önemini vurgulamak için tarıma başladı. Belediyeye ait boş parseller, traktörlerle işlendi, taşları toplandı ve ekim için uygun hale getirildi. İlk olarak mısır tarımı yapan Muratpaşa Belediyesi, geçen yıl 12 bin 700 kilogram mısır hasat etti.

Mısırın ardından yaklaşık 35 bin nüfusuyla Antalya'nın en kalabalık mahallelerinden Güzeloba'nın Yamansaz bölgesinde 45 dönüm alanda buğday tarımına başlandı. Kasımda toprağın ilk yağmurlarla ıslanmasının ardından tohumlar ekildi. Düzenli aralıklarla kontrollerin devam ettiği buğday tarlasından dönümde 450 kilogram toplamda ise 20 bin 250 kilogram ürün almayı hedefleniyor.

Başkan Uysal, tarımsal üretimde devamlılığı sağlamanın ve verimi yükseltmenin ne kadar önemli olduğunun pandemi sürecinde bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Tam da bu noktada bir toplumsal farkındalık oluşturmak, salgının neden olabileceği gıda sıkıntısına dikkat çekmek ve şehirleşmesini tamamlamış yerler de dahi tarımsal üretimin mümkün olduğunu göstermek amacıyla tarım çalışmalarına başladıklarını aktaran Başkan Uysal, üretim çalışmalarının şimdi buğdayla devam ettiğini belirtti.

Ürün veriminde dünya ortalamasının üzerine çıkmayı hedeflediklerini belirten Başkan Uysal, “Yetkililer, Antalya için bir dönümde elde edilen buğdayın 275 kilogram olduğunu belirtti. Dünya ortalaması ise dönümde 340 kilogram düzeyinde. Muratpaşa Belediyesi olarak gerek toprağın durumu gerek kullanılan tohumun kalitesi gerekse düzenli bakım çalışmalarıyla dönümde 450 kilogram ürün almayı hedefliyoruz” diye konuştu.