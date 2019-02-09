Muratpaşa'da 21 bin 300 metrekarelik park ve yeşil alan açıldı

Muratpaşa Belediyesi tarafından Meltem Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 21 bin 300 metrekarelik park ve yeşil alanlar törenle hizmete açıldı.

Muratpaşa Belediyesi tarafından Meltem Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve yenilenen parkların açılışı için tören düzenlendi. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, Konyaaltı Belediye Başkanı ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP eski Milletvekilleri, muhtarlar, sivil toplum örgüt yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldığında törende Meltem Mahallesi, Toroslar Caddesi'nde bulunan 7 bin metrekarelik Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut Parkı, 3807 Sokak ve Dumlupınar Bulvarı arasında bulunan 7 bin 300, 3807 - 3805 Sokak kesişiminde yer alan 2 bin 800, Dumlupınar Bulvarı üzerinde 2 bin, İsmail Baha Sürelsan Caddesi üzerinde yer alan 2 bin 200 olmak üzere toplam 21 bin 300 metrekarelik park ve yeşil alan törenle hizmete açtı. Törende ayrıca; yenileme çalışmaları tamamlanan aralarında Köy Enstitüleri Parkı, Ömer Bozkurt Parkı, Meltem Parkı'nın da bulunduğu 31 bin 297 metrekarelik park ve yeşil alanda tekrar kullanıma açıldı.

“Muratpaşa'da yaşayan herkes torpilli”

Törende Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyeciliği 3 ana başlıkta topladıklarını söyledi. Başkan Uysal, fiziki mekanların düzenlenmesi, sistemik, eşit sosyal hizmet ve kent kimliğini yükselten komşulaşma, kardeşleşme başlığı altında hizmet ettiklerini belirterek; “Sosyal denge olmadan olmaz; çocuklarımız aynı sokakta büyüyor. Hizmeti, bütün insanlarımıza eşit dağıtıyoruz. Turunç Masa üzerinden, 444 80 07'yi arayan herkes, yani bütün Muratpaşalılar, Muratpaşa Belediyesi'nde torpilli” dedi.

“5 senede neler inşa edilebiliyormuş”

Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi, Türkan Şoray Kültür Merkezi, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi, spor tesisleri ve yapılan diğer hizmetleri sayarak; “Gelsinler, Muratpaşa'yı gezsinler bakalım; 5 senede neler inşa edilebiliyormuş” diyen Uysal, “Fiziki mekanlarımızı düzeltiyor, sosyal dengemizi koruyoruz. Kamu hizmetlerinin tarzını, standartını belirlerken, kendi dünya görüşümüzü, kendi felsefemizi dört dörtlük uyguluyoruz. Ancak, hizmetleri bütün insanlarımıza eşit dağıtıyoruz. Bizim hizmetlerimizde siyasi ayrım yok. Öyle sanıyorum ki bütün insanlarımızın görmek istediği yönetim anlayışı da bu. İyi gününü, kötü gününü paylaşan, altta kalanın canının çıkmadığı, güzel fiziki mekanları olan güzel bir şehirde yaşayan, güzel eğitim gören güzel bir Türkiye, geleceğe umutla bakan, muasır uygarlık düzeyinin üstüne çıkmayı hedef edinen, bunu başarmış ve gelecekte de bunu başaracak olan yenilikçi, gelişmeci, geleceği kucaklayan, ön yargısız, kardeşçe bir Türkiye. İşte Muratpaşamız' da yapmak istediğimiz bu.”

Konuşmaların ardından yapımı tamamlanan parklarla, yenileme çalışmaları gerçekleştirilen park ve yeşil alanlar hizmete açıldı.