Muratpaşa'da 22 cadde ve sokak sıfır asfalta kaplanacak

Muratpaşa Belediyesi, 11 bine yaklaşan nüfusuyla Üçgen Mahallesi'nde cadde ve sokak yenileme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında mahallede tam 22 cadde ve sokak sıfır asfaltla kaplanmış olacak.

Antalya'da kentin ana ulaşım akslarından Anafartalar, Tonguç caddeleriyle Vatan Bulvarı ve devamında Abdi İpekçi Caddesi arasında kalan Üçgen Mahallesi'nde, Muratpaşa Belediyesi'nin cadde ve sokak yenileme çalışmaları devam ediyor.

Mahallede asfalt çalışmaları başta Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü olmak üzere kurumların altyapı çalışmalarını büyük oranda tamamlamasıyla başladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da ziyaret ettiği Üçgen'de çalışmalar sokak sokak ilerliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede önce iş makineleriyle eski asfaltı tamamen kazıyor ardından sıcak asfalt serimini gerçekleştiriyor. Mahallede yenileme çalışmaları tamamlandığında Dolapdere ve Sokullu gibi ana caddelerle birlikte 7 bin 222 metre uzunluğundaki 22 cadde ve sokak yenilenmiş olacak.

Başkan Uysal, Üçgen'de altyapı çalışmalarının tamamlanıp sıranın Muratpaşa Belediyesi'ne gelmesini beklediklerini söyledi. Başkan Uysal, “Nihayet sıra bizde. Çalışmalar tamamlandığında bütün mahallemiz pırıl pırıl, nitelikli sıcak asfaltla yenilemiş olacağız. Komşularımıza, Muratpaşa'mıza hayırlı olsun” dedi.