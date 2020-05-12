Muratpaşa'da 426 kişiye evde bakım hizmeti

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Türkiye'de ilk korona virüs vakasının doğrulanmasının üzerinden geçen yaklaşık 2 ay içinde 426 kişiye evde bakım hizmeti verdi. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatıyla salgına göre yapılandıran hizmet birimi, pansuman, enjeksiyon gibi temel tıbbi destekle birlikte kişisel bakım hizmetlerini kapsayan bin 542 işlem yaptı.

Antalya'nın 500 bini aşkın nüfusuyla sahip olduğu hastaneler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla kent hayatının merkezi olan ilçede, korona virüs mücadelesiyle Türkiye'nin öncü ve örnek belediyesi olan Muratpaşa, ihtiyaç sahiplerine yönelik evde bakım hizmetini de aralıksız sürdürüyor.

Her eve kapı kapı dağıtılan maskelerle, Komşu Dayanışma Sistemi'yle büyüyen yardımlaşmayla, aşevinin kesintisiz devam eden çalışmalarıyla, normalleşme süreciyle birlikte kent mobilyalarında yapılan değişimle başarısı anketlerle de tescil edilen Muratpaşa Belediyesi, evde bakım hizmetlerini, 11 Mart'ta ilk vakanın doğrulamasının ardından Başkan Uysal'ın talimatıyla yeniden yapılandırdı.

542 işlem yapıldı

Kişisel bakımın yanı sıra pansuman, enjeksiyon gibi tıbbi desteği kapsayan evde bakım hizmetlerinde 1 doktor ve 6 hemşire görev alırken ekipte 2 de ambulans bulunuyor. Evde bakım hizmet personeli, salgın dolayısıyla, hem yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan Muratpaşa sakinlerinin hem de kendi sağlıklarını korumak için Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği güvenlik düzeyinde çalışıyor. Her ziyaret öncesinde giydikleri koruyucu kıyafetleri, maske, eldiven ve bonelerini değiştiren ekipler, tüm işlemlere kişilerini vücut sıcaklığını ölçerek ve akciğerlerini dinleyerek başlıyor.

Ekipler, Türkiye'de ilk vakanın doğrulandığı 11 Mart'tan 12 Mayıs'a kadar olan 2 aylık sürede 426 kişiye evde bakım hizmeti verdi. Bu süreçte temel tıbbı destek ve kişisel bakım olmak üzere bin 542 işlem yapıldı.