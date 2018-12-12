Muratpaşa'da 7 parkın toplu açılışı yapıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, tamamlanan 7 parkın toplu açılış töreninde “Muratpaşa'da yaptığımız her şey Muratpaşa halkının yaptıklarıdır. Onların başarısıdır. Muratpaşa halkı yaptığımız işlerin sahibidir. Vatandaşa patronluk yok. Patron her zaman vatandaştır” dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Muratpaşa, Kızıltoprak, Güzeloba, Meltem, Güvenlik ve Kızılarık Mahallelerinde bulunan 12 bin 210 metrekare genişliğindeki 7 yeni parkı, Hakim Rauf Bey Parkı'ndan yapılan toplu açılış töreniyle hizmete açıldı. Kızılarık Mahallesi'nde 2 bin 500 metrekare genişliğindeki Hakim Rauf Bey Parkı'ndan gerçekleşen törene, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, Kepez İlçe Başkanı Servet Yıldız, muhtarlar, meslek odası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Uysal: “İddiamız var”

Başkan Uysal, Muratpaşa'da birçok hizmeti açılış töreni yapmaya fırsat bulamadan kullanıma sunduklarını söyledi. Bu durumda olan yatırımların Muratpaşa'da gerçekleştirdikleri çalışmaların en az yüzde 50'sini oluşturduğunu belirten Başkan Uysal, “Bir işi yapmak iki türlü olur. Birincisi, işi gerçekten kendi bildiğinizce, kendi meşrebinizce, kendi felsefenizce yaparsınız. İkincisi de yaptığınız şeyin böyle yapılması gerektiğini iddia edip bütün herkesin böyle yapmasını tavsiye edersiniz. Biz, bu ülkeye, vatanımıza, milletimize faydalı olabilmek için ikisini de yapmaya gayret ediyoruz. Hem kendi felsefemizi, belediyecilik anlayışımızı tatbik ediyoruz hem de Türkiye'ye duyurup ‘Böyle yapılır' iddiasında bulunuyoruz. Bunun sonucudur ki, sosyal hizmetlerimizle ve farklı alanlarındaki çalışmalarımızla her hafta üniversitelerden, vakıflardan, davet alıyoruz. He ay, birkaç heyet, bir kısım projelerimizi inceleyip kendi bölgelerinde uygulamaya çalışıyorlar” dedi.

“Muratpaşa sakinleri sayesinde”

Muratpaşa'da bu hizmetlerin, belediye bütçesini vergileriyle oluşturan Muratpaşa halkı sayesinde mümkün olduğunu belirten Başkan Uysal, “Biz ne yapıyorsak, Muratpaşa halkının yaptıklarıdır. Onların başarısıdır. Muratpaşa halkı, yaptığımız işlerin sahibidir. Vatandaşa patronluk yok. Patron her zaman vatandaştır” diye konuştu.

Başkan Uysal, Muratpaşa'da 5 yıla yaklaşan bir süre içinde ‘mış gibi yapan' hizmetlerden uzak durarak aynı şartları taşıyan herkese kategorik hizmet ürettiklerini söyledi. Bunun ‘medeniyet çekirdeği' oluşturmak isteyen belediyecilik anlayışıyla doğrudan ilişkili olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Eğer bir felsefeniz, bir dünya görüşünüz varsa esas olan bunun uygulamayla, icra ederek ortaya koymak esastır. Laf ebeliğiyle değil. Değilse birbirimize, kağıt üzerinde uygulaması olmayan, siyasi ayrılıklarla laf eder durursak, bu toplumu ayrıştıran, toplumu bir yere götürmeyen tablo oluşturur” diye konuştu.

Muratpaşa örneği

Muasır medeniyeti aşma idealinin Türkiye'nin sigortası olduğunu belirten Başkan Uysal, “Bizim ileriye doğru, çocuklarımızın ve Türkiye'nin geleceğine doğru, etnik kökenimiz, siyasi görüşümüz ne olursa olsun, tasada ve kıvançta beraber olmuş bir topluluk olarak yürüyebilmemiz, bu medeniyet nüvelerini oluşturabilmemize bağlıdır” dedi.

Muratpaşa'da bugün 6 mahallede 12 bin 210 metrekare genişliğindeki 7 parkın toplu açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Ümit Uysal, açılışların yapıldığı Kızılarık Mahallesi'ndeki parkın Antalya için çok önemli bir yargı mensubunun adını taşıdığını söyledi. Yargı bağımsızlığının ekmek ve su gibi bir ihtiyaç olduğunu belirten Uysal, toplumun geleceğini kuran, insanları güvence içinde hissettirecek, ‘İyi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu bir vatandaşıyım. Bireyim ve haklarım var' dedirtecek şeyin adalet duygusu olduğunu söyledi. Bu nedenle Hz. Ömer'in “Adalet mülkün temelidir” dediğini kaydeden Başkan Uysal, Hakim Rauf Bey'in de Antalya'da 1920'li yılların ikinci yarısında başlayan ve 1950'li yıllara kadar uzanan Konyaaltı sahiline ilişkin bir mülkiyet davasında verdiği kararla kent tarihine iz bıraktığını söyledi.

Başkan Uysal, konuşmasının ardından protokolün diğer üyeleriyle birlikte parklarını toplu açılış kurdelesini kesti. Başkan Uysal, daha sonra vatandaşlarla birlikte parkı gezdi.