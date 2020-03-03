İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muratpaşa'da 8 Mart etkinlikleri iptal

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda yapılacak etkinliklerini iptal edildiğini duyurdu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda yapılacak etkinliklerini iptal edildiğini duyurdu.


Muratpaşa Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde 'Kadına şiddete hayır' demek, için Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştireceği büyük buluşma Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan saldırıda 34 Mehmetçiğin şehit düşmesi ve devam eden Bahar Kalkanı Harekatı dolayısıyla iptal edildi. Başkan Uysal, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda aynı zamanda 8 Mart'ta gerçekleştirilecek Yonca Lodi konserinin de iptal edildiğini belirtirken “Şehitlerimize tekrardan Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar, ulusumuza baş sağlığı dilerim” dedi.


Diğer yandan, 8 Mart kapsamında Muratpaşa Belediyesi fuayesinde, Antalya'da görev yapan kadın resim öğretmenlerinin ‘Kadınlar kadınları anlatıyor' başlıklı karma resim sergisi açıldı. Sergi Cuma'ya kadar ücretsiz gezilebilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.