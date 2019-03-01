İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muratpaşa'da 8 Mart hazırlıkları tamam

Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınlarla oluşturacağı dev Türkiye haritasının genel provası gerçekleşti.

Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlarla oluşturacağı dev Türkiye haritasının genel provası gerçekleşti.


Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü hazırlıklarını tamamladı. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde dev bir Türkiye haritası oluşturulup bir Burdur - Teke yöresi türküsü olan Erik Dalı oynayacak kadınların Yaşlı Evleri, Değirmenönü Kültür Merkezi, Kadın Danışma Merkezlerinde devam eden provaları Muratpaşa Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen genel provayla sona erdi. Genel provaya o dakikada Kent Meydanı'nın yakınında olan kadınlar da katılırken Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal da provada yer aldı.


Başkan Uysal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yapılacak etkinliğin Türkiye'nin birlik ve beraberliği ve dayanışmasına dikkat çekip haksızlıklara karşı gösterilecek tepkinin ifadesi olacağını söyledi. Etkinliğin her kadının katılımına açık olduğunu belirten Başkan Uysal, “Provalarda yer alsın almasın, 8 Mart'ta kadınlar için, kadınlar adına bir sözü olan herkes o gün büyük Türkiye'nin bir parçası olarak haritamızda yer alabilir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.