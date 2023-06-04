Muratpaşa'da Afet İşleri Müdürlüğü kuruldu

Muratpaşa Belediyesi, depreme dayanıklı bir kent için başladığı çalışmalardan Mahalle Afet Gönüllüsü (MAG) programı ve daha birçok projeyi artık Afet İşleri Müdürlüğü'nce sürdürecek. Yeni kurulan müdürlükte ilk görevlendirmeler de yapıldı.

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından Antalya'da, 520 bini aşkın nüfusuyla kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, alışveriş merkezlerine ev sahipliği yapan, kent hayatının merkezi olan Muratpaşa'da, belediye depreme dayanıklı bir kent oluşturmak için yeni adımlar atıyor.

Önce ilçede yapılacak yeni tüm binalar için perde beton zorunluluğu getiren Murtpaşa Belediyesi, kısa adı MAG olan Mahalle Afet Gönüllüsü programına başladı. Her mahallede afet gönüllü grubu oluşturmayı hedefleyen programda teorik eğitimler tamamlandı. Gönüllüler, mayısta ilk müdahale, afet bilinci, afet anatomisi, gönüllülük, ilk yardım, arama-kurtarma gibi başlıklarda eğitim aldı.

Eğitimler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 afetzedeyi enkaz altından kurtaran GEA Arama- Kurtarma tarafından verildi. Gönüllüler, enkaz başında yapılacak uygulamalı eğitimin ardından sertifikalarını alacak. Ayrıca arama - kurtarma köpeği ve afet ya da acil durum anında haberleşmenin kesintiye uğramaması için telsiz haberleşme eğitimleri de MAG programı çerçevesinde yakın dönemde başlayacak.

Muratpaşa Belediyesi, tüm bu çalışmalar için Afet İşleri Müdürlüğü'nü kurdu. Karar, belediye meclisince alınırken Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa'da muhtemel afet durumunda temel ihtiyaçların sağlanması, lojistik gibi müdahale planını da oluşturacaklarını söyledi.