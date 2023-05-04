Muratpaşa'da Ahıska Parkı açıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ahıska Parkı'nın açılış töreninde, “Biz aslında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde dünyayı kucaklıyoruz. Türk ve Müslüman olduğu için dünyada bin bir eza ve cefa çekmiş kardeşlerimle dertlerini paylaşamazsam dünyadaki diğer mağdurlara hiç ulaşamam” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 79'uncu yılı anısına yapılan Ahıska Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Biz aslında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde dünyayı kucaklıyoruz” dedi.

Her insanın, her toplumun kendine göre bir kimliğinin olduğunu ve bu kimlikle herkesin onur duyduğunu kaydeden Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Bizler, Türk milletinin mensuplarıyız. 100 yıldır Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir millet olarak tasada ve kıvançta beraber olan, çocuklarını ortak bir güzel geleceğe hazırlamaya çalışan Türk milletiyiz. Ve bizim akrabalarımız var, soydaşlarımız var. Elbette ki onlarla ilgili çok duyarlı olacağız. Bu insan tabiatına uygundur. Bu diğer milletleri dışlayan, diğer milletlere düşmanlık besleyen bir şey değil. Bu tersine dünya barışının da bir gereğidir. Sadece etnik kimliği dolayısıyla, Türk ve Müslüman olduğu için dünyada bin bir eza ve cefa çekmiş kardeşlerimle dertlerini paylaşamazsam dünyadaki diğer mağdurlara hiç ulaşamam.”

Muratpaşa'da açılışı gerçekleştirilen Ahıska Parkı'nın bugün Gürcistan'ın Türkiye sınırındaki anavatanlarından koparılan Ahıska Türklerini bir nebze olsun ata yurtlarında hissettireceğini belirten Başkan Uysal, “Bu parkımız Ahıskalı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Onları bir nebze iyi hissettirebildiysek ne mutlu bize” dedi.

Akdeniz Ahıskalı Türkler Birliği Derneği (AKATÜB) Başkanı Ramiz Atahan ise, “Bu parkın açılmasında en büyük emeği geçen değerli Belediye Başkanımız Ümit Uysal'a şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal, AKATÜB Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Adayı Ramiz Atahan, milletvekili adayları, meclis üyeleri ve Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri katıldı.