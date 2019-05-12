Muratpaşa'da antika pazarı gün sayıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yeni dönem projeleri arasında yer alan ve Kızıltoprak Mahallesi Kapalı Pazar yerinde kurulacak ‘Antika ve İkinci El Pazarı' için kuralar 23 Mayıs Perşembe günü çekiliyor.

Evlerde ve işyerlerinde kullanılmayan tüm atıl ürünlerle birlikte antikaların da satışa sunulacağı, Antika ve İkinci El Pazarı için 11 Mart'ta başlayan başvuru süreci tamamlandı. Başvurular arasında yapılan değerlendirme sonucunda 147 kişinin pazarda yer alması uygun bulunurken yerler için kura çekimi 23 Mayıs Perşembe günün saat 11.00''de yapılacak. Kura çekimi aynı zamanda pazarın kurulacağı Kızıltoprak kapalı pazar yerinde gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, antika ve ikinci el pazarının Türkiye'de son dönemde hızla yaygınlaştığını belirtti. Muratpaşa'da açılacak pazarının 7'den 70'e antika tutkunlarının, ikinci el meraklılarının, nostalji sevenlerin buluşma noktası olacağını söyleyen Uysal, Antika ve İkinci El Pazarı'nın pazar günleri kurulacağını belirtti. Antika ve ikinci pazarının turistlerin de büyük bir merakla gezdiği yerler olduğuna dikkat çeken Uysal, “Turistler, kent sakinleri gibi pazar yerinde alışveriş yapmayı, tezgahların arasında eşyalar aramayı farklı bir deneyim olarak görüyor. Muratpaşa'da kuracağımız bu pazarın tanıtımını da yaparak turistlerin Antalya'da görülecek yerler listesine girmesini sağlayacağız” diye konuştu.