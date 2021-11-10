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Muratpaşa'da ‘Ata' Atatürk Kent Meydanı'nda anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83’üncü yılında Muratpaşa Belediyesi Atatürk Kent Meydanı’nda anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yılında Muratpaşa Belediyesi Atatürk Kent Meydanı'nda anıldı.


Muratpaşa Belediyesi'nce düzenlenen anma töreni için, belediye meclis üyeleri, çalışanları ve vatandaşlar, kent meydanında bir araya geldi. Başkanvekili Hüseyin Sarı'nın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan törende, Atatürk'ün 83 yıl önce vefat ettiği saat, 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı.

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