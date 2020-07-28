Muratpaşa'da bayram hazırlıkları tamamlandı

İlçede kurban kesim alanı olarak belirlenen 7 noktada, Muratpaşa sakinlerinin sosyal mesafe kuralları içinde dini vecibelere uygun kurban ibadetlerini gerçekleştirmeleri için tüm önlemler alındı. Belediyenin DenizYüzü, DağYakası kafeleriyle birlikte 5 mavi bayraklı plajı da bayram boyunca hizmet verecek.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, 31 Temmuz Cuma günü başlayacak 4 günlük Kurban Bayramı tatili için tüm hazırlıkları tamamladı.

Muratpaşa Belediyesi, aynı zamanda kurban satış yeri olarak hizmet veren Bayındır, Ermenek mahalleleriyle birlikte Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Sigorta, Güzeloba, Çağlayan, Konuksever, Yenigün mahalleleri kapalı pazar yerlerinde ücretsiz kurban kesim hizmeti verecek. Bayındır, Ermenek mahalleleriyle Sigorta Kapalı Pazarında bayramın ilk iki günü diğer noktalarda ilk bayram günü kurban kesimleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Randevusuz kesim yasak

Kurban kesimi için Muratpaşalılar, Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden randevularını aldı. Kurban kesim elemanı yetiştirme ve geliştirme kursunu başarıyla tamamlamış veya kasaplık belgesi sahibi personelin görev alacağı kesim yerlerinde, korona virüs salgını dolayısıyla sosyal mesafenin korunması için randevu dışında kesime izin verilmeyecek. Tüm kesim yerlerinde Muratpaşa Belediyesi'nin ilgili müdürlükleri çeşitli simülasyonlar üzerine çalışarak temasın, bekleme sürelerinin en aza indirildiği, kişiler arası mesafenin sağlandığı modelleri oluşturdu.

Maskesiz kimse alınmayacak

Buna göre kurban kesim yerlerine istisnasız herkes ateşi ölçülerek alınacak. 38 derece ve üzeri ateşi olanlar kesim yerlerine alınmayacak. Kesim yerlerinde 2'şer metre arayla şemsiyeler yerleştirilecek ve kişilerin bekleme anında hem sıcaktan etkilenmemesi hem de sosyal mesafelerini koruması sağlanacak. Kesim yerlerinde vatandaşların maske kullanması da zorunlu olacak. 60'ın üzerinde personelin görev alacağı kesim yerlerinde kurban kesim işlemenin en kısa tamamlanması hedefleniyor.

Plajlar bayramda açık

Muratpaşa Belediyesi kurban kesim yerlerinde aldığı önlemlerin yanı sıra, 4 günlük bayram tatilinde DenizYüzü, DağYakası kafeleriyle birlikte 5 mavi bayraklı plajıyla hizmet vermeye devam edecek. Ziya Gökalp ve Erdal İnönü kent parkları içinde bulunan kaeler bayram boyunca saat 08.00'den 24.00'e hizmet verecek. Bununla birlikte Konserve Koyu, Mobil, Erdal İnönü, İnciraltı ve Erenkuş falez plajları da bayram boyunca açık olacak. Bayramda olası yoğunluğa karşı gerekli önlemlerini alındığı plajlarda ziyaretçiler ateşi ölçülerek alınacak ve maskesiz girişlere izin verilmeyecek.

Bu hazırlıklarla birlikte Turunç Masa, 444 80 07 numaralı çağrı merkeziyle Kurban Bayramı boyunca 24 saat Muratpaşa sakinlerinin hizmetinde olacak. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Zabıta müdürlükleri de bayram boyunca nöbetçi ekiplerle görevinin başında olacak.