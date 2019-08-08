Muratpaşa'da bayran hazırlıkları tamamlandı

Muratpaşa Belediyesi, Kurban Bayramı'nı ilçe sakinleriyle birlikte, tatil için yurt dışı ve yurt içinden gelecek misafirlerin huzur içinde geçirebilmeleri için gerekli tüm önlemleri aldı.

Muratpaşa Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hazırlıklarını tamamladı. Belediye tarafından, kurbanlık hayvan satış noktaları olarak; Mehmetçik Mahallesi Gazi Bulvarı üzeri Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) karşısı ile Ermenek Mahallesi Aycan-1 Sokak belirlendi. Belirlenen bu iki alanda, kurbanlık hayvan satışları başladı. Konuksever ve Cumhuriyet Kapalı Pazarları ile Bayındır Mahalleleri pazar yerinde özel kesim alanları hazırlandı. Bu üç alanda, vatandaşlar; kurbanlık hayvanları kendileri kesebilecek. Bayram nedeniyle denetimlerini sıklaştıran Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ayrıca kurbanlık hayvan satış alanlarını da sürekli olarak kontrol ediyor.

Tatilde 24 saat belediye erişimi

Bayram süresince ayrıca; Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüklerine bağlı ekipler vardiyalı olarak görev başında olacak. Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ayrıca kurbanlık hayvana eziyet edenlere, tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulayacak. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı evde bakım hizmetleri birimi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü de bayram tatili süresince görevinin başında olacak. Veteriner İşleri Müdürlüğü de çalışmalarına ara vermeyecek birimler arasında yer alırken Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlükleri ise olası olumsuzluklara müdahale için nöbetçi ekipler bulunduracak. Ermenek Mahallesi'nde bulunan Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde nöbetçi veterinerler görev yapacak. Veteriner İşleri Müdürlüğü veterinerleri ayrıca iki kurban satış alanında da görev yapacak.

Bununla birlikte vatandaşlar, Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden belediyeye tatil süresince 24 saat ulaşabilecek.