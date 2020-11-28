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Muratpaşa'da buğday ekimi tamamlandı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, toprağın ilk yağmurlarla ıslanmasının ardından Yamansaz’da, 45 dönümlük alanda başladığı buğday ekimini tamamladı.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, toprağın ilk yağmurlarla ıslanmasının ardından Yamansaz'da, 45 dönümlük alanda başladığı buğday ekimini tamamladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Pandemi sürecinde alacağımız önlemlerden biri de gıda üretimine önem vermek ve olabildiğince mevcut olanaklar içerisinde üretim yapmak” dedi.


Muratpaşa Belediyesi covid-19 salgının neden olabileceği gıda sıkıntısına ve tarımsal üretimin devamlığına dikkat çekmek için kendisine ait boş parselleri, parkları tarlaya çevirerek nisan ayında başladığı tarımsal üretim çalışmaları buğdayla devam ediyor.


Sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle nisan ayında ektiği mısırların ekim ayında hasadını gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi, 12 bin 700 kilogramı bulan ürünü un haline getirip ilçe sakinleriyle paylaştı.


Mısırın ardından Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 35 bin nüfusuyla Antalya'nın en kalabalık mahallelerinden Güzeloba'nın Yamansaz bölgesinde 45 dönüm alanda buğday tarımına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ekim öncesi alanı traktörlerle sürdü, taşları temizledi, gübreledi. Toprağın ilk yağmurlarla ıslanmasının ardından başlayan tohum ekim çalışmaları da sona erdi.


"Üretiyoruz, paylaşıyoruz"


Belediye Başkanı Uysal, burada esas amacın şehirleşmiş bölgelerde dahi tarım yapıldığını göstermek olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Pandemi koşullarında yaşıyoruz. Bu süreçte alacağımız önlemlerden biri de gıda üretimine önem vermek ve olabildiğince mevcut olanaklar içerisinde üretim yapmak. Muratpaşa'mızda bunu gerçekleştiriyor ve ürettiğimiz ürünleri komşularımızla paylaşıyoruz” diye konuştu.

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