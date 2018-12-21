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Muratpaşa'da büyük buluşma

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Biz hep beraberiz” diyerek yeni dönem çalışmalarına başlıyor.


CHP'de salı günün toplanan Parti Meclisi'nce yeniden Muratpaşa Belediye Başkan adayı gösterilen Ümit Uysal, seçim çalışmalarına gençlik kolları başkanlığından il başkanlığına her kademesinde görev aldığı partisi CHP'yi ziyaretiyle başlıyor. Başkan Uysal, Cumartesi saat 12.00'de Tahılpazarı Mahallesi 472 Sokak üzerinde bulunan CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığını ziyaret edecek. İlçe başkanlığından yeni döneme dair ilk mesajını da vermeye hazırlanan Başkan Uysal, “Beş yıla yaklaşan bir süredir değerli komşularım Muratpaşa sakinlerine ve Antalya'nın kalbi Muratpaşa'mıza, hizmet etmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Şimdi, yeni bir 5 yıl için, Muratpaşa'da insan odaklı bir belediyecilik anlayışının devamı için ilk gün ki heyecanla yola yeniden çıkıyoruz. 5 yıl boyunca komşularımızla hep birlikte olduk. Yeni 5 yılda da ‘Biz hep beraberiz' demek için tüm komşularımı Cumartesi saat 12.00'de gerçekleştireceğimiz buluşmaya davet ediyorum.”


Başkan Uysal, CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı'nın ardından da saat 14.00'te İyi Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

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