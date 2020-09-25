Muratpaşa'da cadde ve sokaklar yenileniyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gebizli Mahallesi'nde başlayan ikinci etap cadde ve sokak yenileme çalışmalarını incelemesi sırasında dökülen asfaltın kalınlığını metreyle ölçtü. Çalışmaları denetleyen Uysal, ilçenin yüzde 80'inde cadde ve sokakların yenilendiğini söyledi.

Uysal, 10 bine yaklaşan nüfusu bulunan Gebizli Mahallesi'nde başlayan ikinci etap cadde ve sokak yenileme çalışmalarını denetledi. Hafta başı mahallede eski asfaltın sökümünü gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede sıcak asfalt serilmesine geçti. Uysal, inceleme sırasında dökülen asfaltın kalınlığını metreyle ölçtü.

Uysal, covid-19 salgınıyla, sosyo-ekonomik boyutu da içeren bir mücadeleyi sürdürürken hizmetlerinin devamlılığını da sağladıklarını ifade etti. Salgının yayılımını en aza indirmek için genelgeler uyarınca Muratpaşa Belediyesi'nde de uzaktan, dönüşümlü esnek çalışma ve idari izin uygulamalarının devreye alındığını hatırlatan Uysal, “İşlerimizi aksatmamak için büyük bir mücadelenin içindeyiz” dedi.

Bu çerçevede Muratpaşa'da cadde ve sokak yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerine dikkat çeken Başkan Uysal, bu çalışmaların Muratpaşa'nın yüzde 80'inde tamamlandığını söyledi. Tüm bu çalışmaların belediyenin kendi tesislerinde ürettiği asfaltla gerçekleştirildiğini belirten Başkan Uysal, “Şu an Gebizli Mahallemizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. En geç önümüzdeki yıl Muratpaşa'mızın kalan yüzde 20'lik bölümünde çalışmaları tamamlamak istiyoruz. O yüzden, şartlar ne olursa olsun çalışmalarımızı sürdürmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.