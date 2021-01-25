Muratpaşa'da çalışmalar sokak sokak devam ediyor

Muratpaşa Belediyesi, Yüksekalan Mahallesi'nde eski asfaltın tamamen kaldırdığı sokaklarda sıcak asfaltın dökümüne başladı. Mahallede 46 sokakla birlikte Fethi Okyar Caddesi'ni kapsayan çalışmalarının bir ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 10 bin nüfusuyla kentin en eski mahallerinden Yüksekalan'da cadde ve sokak yenileme çalışmalarına devam ediyor. Adnan Menderes ve Mevlana bulvarları ile Fahrettin Altay ve Ali Çetinkaya caddeleri arasında kalan mahallede çalışmalar, 46 sokakla birlikte Fethi Okyar Caddesi'ni kapsıyor. Fen İşleri Müdürlüğü geçen hafta sokak sokak asfalt kazıma çalışmalarına başlarken, bir yandan da sıcak asfalt dökümünü gerçekleştiriyor. Mahallede sokak sokak ilerleyen çalışmaların bir ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalar bittiğinde Yüksekalan'da 8 bin 12 metre uzunluğundaki yol ağı sıfır asfaltla kaplanmış olacak.